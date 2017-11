Shakira entristece a todos sus seguidores con esta lamentable noticia

¿Qué pasa con la cantante? Shakira sigue con un problema de salud que le impide iniciar su tan ansiada gira El Dorado. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la colombiana anunció que sus fans de París, Amberes y Ámsterdam que tampoco podrán disfrutar de sus movimientos de caderas.

“Siento muchísimo informarles que no podré cantar los días 10 y 11 de noviembre en París (Francia), el 12 en Amberes (Bélgica) y el 14 en Ámsterdam, pero estamos trabajando para confirmar nuevas fechas”, lamentó Shakira.

De acuerdo con su publicación, Shakira está concentrada en la recuperación total de sus cuerdas vocales y, según sus doctores, la cantante debe mantenerse en absoluto reposo.

“Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento”, explicó la cantante.

Asimismo, Shakira aseguró que en cuanto esté en perfecto estado de su salud, regresará lo más pronto posible para dejarlo todo en los escenarios, pues está muy “ansiosa por volver”.

“Sigo concentrada en mi recuperación total para poder compartirles este show que con tanta ilusión he preparado y del que me siento tan orgullosa. Estoy ansiosa de volver a los escenarios y estar al 100% para ustedes”, detalló.

Finalmente, agradeció por el inmenso cariño y apoyo que le han brindado sus fanáticos en estos momentos difíciles por los que está pasando Shakira.

“De nuevo les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto en el comienzo de mi gira”, escribió Shakira.