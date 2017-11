Shakira habla sobre su salud: "Me encuentro en una batalla muy dura"

Shakira no pasa por un buen momento. Esto luego que su doctor le indicara que un delicado mal aqueja su salud. Aunque ha intentando tomar las medidas necesarias para mejorar, la hemorragia en sus cuerdas vocales no ha parado.

Ante ello, la cantante tuvo que cancelar su show y dedicó una emotiva carta a sus seguidores.

“En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar. Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible”, indicó la cantante a través de su cuenta de Facebook.

“A mis fans y amigos, estos últimos meses los he dedicado a ensayar mi gira. Sin embargo, días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera. A fines de julio, en un control rutinario y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo, a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha”, explicó.

“Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto. Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme, por mi equipo de 60 personas y por mis hijos a los que les hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes”, acotó la cantante.

Es así como la cantante anunció la cancelación de su gira hasta el 2018 y agradeció el apoyo de sus fans.