Shailene Woodley es presa de críticas por decir en los Emmy que no ve televisión

Shailene Woodley sorprendió por su belleza en la alfombra roja de los Emmy, pero también por la respuesta que dio a la hora de ser entrevistada. La actriz señaló que no tiene televisión desde hace siete años, y que prefiere leer.

“No tengo un televisor desde que me fui de la casa de mis padres a los 18 años (…) A todos mis amigos que ven TV siempre les pregunto cómo encuentran tiempo. Yo soy una lectora, siempre tengo un libro”, señaló la actriz de 25 años, quien participa en la serie “Big Little Lies”.

Big Little Lies @shailenewoodley on @TheEmmys Red Carpet says she has not had a TV since she left parents house at 18 (she's 25 now) pic.twitter.com/ttOCcPffcn — Rich Greenfield (@RichBTIG) 18 de septiembre de 2017

Esta respuesta no tardó en generar polémica en las redes sociales, pues se sorprendieron que al no gustarle la televisión, la actriz esté en una gana donde precisamente se premia las producciones de la pantalla chica.

“‘Soy una lectora’, asegura Shailene Woodley, quien no tiene TV (o una casa) y hace sus propios desodorantes con pitufos maduros”, indicó un tuitero.

“I’m a reader,” says Shailene Woodley, who doesn’t have a TV (or a home) and makes her own deodorant out of ground up Smurfs. #Emmys2017 — Daniel Fienberg (@TheFienPrint) 17 de septiembre de 2017

“Yo, después de escuchar a Shalilene Woodley decir que no ve televisión”, señaló otro usuario.

Voy a hacer un Shailene Woodley: me leí The Handmaid's Tale, pero no me vi la serie. — Jenniffer Abaúnza (@laotraAbaunza) 18 de septiembre de 2017