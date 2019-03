“Sex and the City” tendrá una secuela en forma de serie

Luego que se descartara una tercera entrega cinematográfica de Sex and the City, las esperanzas están puestas en lo que sería una producción televisiva que traería de regreso al grupo de amigas y sus aventuras en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Según reveló el portal estadounidense Variety, la compañía Paramount Television adquirió los derechos de “Is There Still Sex in the City”, la secuela de la novela en la que está basada la exitosa serie.

El lanzamiento de la novela, escrito por Candance Bushnell, quien también creó “Sex and the city”, será en agosto del presente año y estaría centrado en la década del 50 analizando las relaciones de la época.

Por si fuera poco, la autora del libro estará involucrada en la creación de la serie, tanto en la escritura del guion y, además, será la productora ejecutiva del proyecto.

“El libro y la serie original de ‘Sex and the City’ fue algo innovador para toda una generación de mujeres, incluyéndome a mí”, manifestó Nicole Clemens, presidenta de Paramount Television a Variety.

“Estamos encantados de poder continuar esa conversación desde el punto de vista subrepresentado de las mujeres de 50 años y responder a la pregunta con: ‘¡Sí! ¡Hay más sexo en la ciudad!’”, agregó.

Pese a que la producción todavía no está en marcha, una de las cosas que Paramount quiere confirmar para este proyecto es la participación de las amigas del Upper East Side, por lo que estaría en negociaciones con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall para que sean las protagonistas.