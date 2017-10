Fernanda Castillo y los looks más originales que despertó los suspiros de sus fans

Fernanda Castillo no deja de robarse el corazón de sus fanáticos con cada publicación que comparte en Instagram, a pesar que ella es una actriz que no muestra “mucha piel”, es considerada muy sexy y atractiva.

Aunque hace poco se despidió de su personaje de ‘Mónica’ en el Señor de los cielos, Fernanda Castillo ha prometido que siempre estará en contacto con sus seguidores y que sus redes sociales están aptas para brindarles todo el cariño necesario.

A pesar que Fernanda Castillo vivió un duro episodio con la pérdida de sus dos familiares tras el terremoto de México, la actriz señaló que el amor es una gran medicina para superar estas pérdidas.

“Estoy siendo consciente de que este dolor que vivió mi familia también es el dolor de mi país. Y que lo que hay que hacer es honrar a los que ya no están viviendo”, expresó durante una entrevista para el programa Ventaneando.

Tras el fallecimiento de sus familiares en el terremoto de México la actriz compartió un triste mensaje a través de su cuenta de Instagram, honrando la memoria de los que ya no están.

“Mi rostro se rompe, el llanto no me cabe en el pecho , pienso que el silencio va a contenerme , el dolor grita. Me pregunto muchas cosas, cosas que no tienen respuesta en días como estos…No se que hacer con este dolor inesperado, tengo miedo… Veo hacia afuera y hay cientos como yo, con en el corazón en pedazos, pero saliendo a entregar cada uno de ellos, tratando de rescatar la esperanza entre los escombros. Hoy me siento más orgullosa que nunca de este país y su gente que se levanta del sufrimiento entre picos y palas. Un México que se une , un México lleno de hermanos que olvidan de donde vienen, quienes son o a donde iban para parar a ayudar entre las paredes de una ciudad caída”, escribió Fernanda Castillo.