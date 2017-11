Selena Gomez y Justin Bieber regresaron y estas fotos los demuestran

¡Regresó con un amor del pasado! Luego que Selena Gomez y The Weeknd oficializaron el fin de su relación amorosa, la cantante fue vista con su exenamorado Justin Bieber.

Así es, Selena Gomez y Justin Bieber fueron vistos por los paparazzis mientras montaban bicicleta por las calles de Los Ángeles, luego de tomar un café en un local de la zona.

Tal parece que la reconciliación de Selena Gomez y Justin Bieber no solo es amistosa, según podemos ver en unas fotografías, ella se apoya en los hombros del cantante y hasta se lucen muy enamorados mirándose uno al otro.

Fotos de Justin Bieber e Selena Gomez em Los Angeles, Califórnia. – 01 de Novembro Luis Fonsi Collaboration Of The Year #EMAs pic.twitter.com/Gy7S3QBWJs

Recordemos que Selena Gomez pasó por un duro momento luego de que fuera sometida a un trasplante de riñón por la agresividad del Lupus, enfermedad que se le diagnosticó hace unos años.

Tanto tiempo convenciendome q había superado Jelena para q estos dos me salgan con esto. TOO MUCH FOR ME @selenagomez @justinbieber pic.twitter.com/xjpbPJpT4W