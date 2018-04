Selena Gomez reaparece en Instagram y su foto supera los 6 millones de "me gusta"

Selena Gomez reapareció en Instagram luego de confirmarse su rompiente con el canadiense Justin Bieber, las fotografías que compartió la intérprete de “Marshmello – Wolves” generaron un gran alboroto entre sus miles de fanáticos.

En las tres imágenes que publicó Selena Gomez en su cuenta oficial de Instagram la vemos más sonriente que nunca promocionando los bolsos de una reconocida marca internacional.

Las instantáneas se viralizaron rápidamente en redes sociales y en cuestión de horas llegó a tener más de 6 millones de “me gusta” y un sinfín de comentarios halagadores.

Como se recuerda, en las últimas semanas mucho se ha hablado sobre el fin del romance entre Selena Gomez y Justin Bieber, sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se ha referido sobre el tema.

Por otro lado, muchos seguidores de The Weeknd han especulado en torno a si algunas de las canciones del nuevo álbum lanzado en Spotify tienen inspiración en la decepción amorosa que tuvo cuando terminó con Selena Gómez y ella en poco tiempo regresó con el cantante Justin Bieber.

“Nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error”; “Supongo que yo solo fui una parada en boxes, solo hasta que te decidiste. Has perdido el tiempo”; “disfruta de tu vida privilegiada, porque yo no voy a abrazarte cada noche”, o “cuando estás con él y cierras los ojos piensas en mí”, se leen en las primeras líneas del tema “Call Out My Name”.