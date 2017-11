¿Selena Gómez está perdiendo el cabello?

¡Impactante! Nuevamente, la salud de la popular cantante Selena Gómez ha sorprendido a sus seguidores. Tras ser involucrada con Justin Bieber, la cantante hace noticia por su físico.

¿Qué paso? Pues, luego de que se hiciera viral un video en donde aparece hablando frente al teléfono, muchos de sus fans aseguraron que la diva está perdiendo el cabello.

En el video se puede observar a Selena Gómez con el cabello recogido y unas entradas notoriamente marcadas en el lado lateral de su cabeza, por lo cual se han empezado a especular teorías de que se estaría quedando calva.

Por otro lado, otros de sus seguidores desataron una teoría en que tal vez la cantante estaba siendo sometida a quimioterapias o que, posiblemente, son las reacciones producto del trasplante de riñón, debido a las entradas notoriamente marcadas y a su “extrema delgadez”.

Como se recuerda, Selena Gómez fue sometida en el mes de setiembre a un trasplante de riñón para combatir los estragos que contrajo con la enfermedad de lupus, el cual fue donado por su mejor amiga Francia Raisa.

There's a rumor that Selena Gomez is suffering of hair loss from Lupus. What do you think?#staystrongSelena pic.twitter.com/YjFg2XPzJC