Selena Gomez habla por primera vez de la sobredosis de Demi Lovato

El pasado 24 de julio una terrible noticia sorprendió a los fanáticos de Demi Lovato. La cantante había sido internada tras sufrir una sobredosis que estuvo a punto de quitarle la vida.

Las muestras de apoyo de los amigos de la cantante no se hicieron esperar. Luis Fonsi, Joe Jonas, Becky G, entre otros artistas le enviaron mensajes deseando su pronta recuperación.

Sin embargo, el silencio de Selena Gomez, quien tuvo una larga amistad con Demi Lovato y con quien compartió el estrellato en Disney Channel, llamó la atención.

Es por ello que en una entrevista para la edición de octubre de la revista ELLE, Selena Gomez rompió su silencio y reveló por qué no realizó un pronunciamiento público tras lo ocurrido con Demi Lovato.

“Todo lo que diré es que la contacté personalmente. No hice nada público. No quería… Porque la amo”, dijo, y agregó: “(A Demi Lovato) la conozco desde que tenía 7 años. Y es todo lo que diré”.

Por otro lado, Selena Gomez reveló que recientemente se mudó a Orange County para escapar de los paparazzi que la perseguían por todos lados en Los Ángeles.

“Ha sido una liberación. L.A. se volvió muy claustrofóbico para mí”, afirmó. Contó además que viene trabajando en una organización sin fines de lucro que lucha contra el tráfico de personas, y reveló que, por ahora, quiere mantenerse alejada de las redes sociales.

“No estoy en Internet. No he estado en Internet en meses. No tengo las claves de mi Instagram. No tengo Apps en mi teléfono, no tengo Apps de edición de fotos. Tengo Peak, un juego para la mente”, reveló.