Selena Gómez: depresión y ansiedad volvieron a tumbar a la cantante

La cantante Selena Gómez no estaría pasando por un buen momento, pues tuvo que regresar a un centro de rehabilitación para controlar el estado de depresión y ansiedad que volvieron a tumbar a la actriz.

Una fuente cercana a Selena Gómez señaló para la revista People que la celebrity estuvo internada durante dos semanas en un centro de New York, porque “necesitaba alejarse y centrarse en ella sin distracciones”.

Dentro de su rehabilitación, la exestrella de Disney se sometió a terapias, prácticas de yoga, pilates, meditación y a mantener una dieta saludable. Esto le ha ayudado a sentirse una “mujer muy empoderada”, aseguró.

Luego del duro momento, Selena Gómez habría vuelto con más fuerza para seguir adelante con su proyectos musicales y continuar su relación con Justin Bieber, a pesar que hace unos días, algunos medios especularon sobre la separación definitiva de la pareja, sin embargo el pasado miércoles la actriz fue vista acompañando al cantante a un partido de hockey en Los Ángeles.

No cabe duda que Selena Gómez no dejará de ser parte de la noticia, tras su regreso con Justin Bieber no hay ningún medio que le quite el ojo.