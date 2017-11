Selena Gomez causa revuelo tras llegar con cabellera rubia a los American Music Awards

Sin duda los American Music Awards es un evento donde los artistas no solo demostrarán su talento, también deleitarán con su belleza, impecables trajes e imponentes looks.

Este es el caso de la guapa cantante Selena Gomez, quien enamoró una vez más a sus miles de seguidores tras aparecer en la alfombra roja de los American Music Awards vestida de cuero negro y una cabellera rubia.

Los flashes no dudaron en inmortalizarla, mientras que los fans de las redes sociales no dudaron en expresar lo que sentían tras ver este radical cambio de look.

Selena Gomez siempre ha lucido una bella cabellera negra, en todos los tamaños, pero esa ha sido su principal característica. ¡Esta chica es muy osada y sabe lo que tiene!