Selena Gomez asistirá por primera vez al Festival de Cannes

La actriz y cantante Selena Gomez ha tenido un 2019 tranquilo hasta el momento, haciendo su primera aparición pública en el festival Coachella y ahora, como parte de su agenda, tiene previsto asistir al Festival de Cannes 2019 por primera vez en su carrera.

Según reveló Los Ángeles Time vía Twitter, la estrella estará presente en el Festival de Cine de Cannes gracias a su participación en la cinta de zombies “The dead don’t die”, película que abrirá la gala.

The Cannes Film Festival lineup is out, with slight improvement for women. #Cannes2019https://t.co/KK6BaGuIOV

LAT