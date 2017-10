Selena Gomez al borde de las lágrimas revela esto sobre su trasplante de riñón

Hace unas semanas Selena Gomez a través de su cuenta oficial de Instagram reveló que se había sometido a un trasplante de riñón para combatir los estragos que contrajo con la enfermedad de lupus.

La cantante junto a su mejor amiga, Francia Raisa brindaron una entrevista y revelaron detalles de la operación. En el adelantó que mostró Today en Twitter podemos escuchar a Selena confesar que fue una decisión “de vida o muerte”.

“Mis riñones dejaron de funcionar, eso fue todo, y no quería preguntarle a una sola persona en mi vida (que fueran donadores), y ese día que me enteré llegué a casa y ella [Francia] se ofreció como voluntaria y lo hizo”, manifestó Selena.

Tras ello, la entrevistadora le pregunta a Selena: “Sientes que Francia te salvó la vida”. “Lo hizo. Eso es”, aseguró conmovida la novia de The Weeknd.

“No hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi bella amiga Francia Raisa. Ella me dio el último regalo y sacrificio al donar su riñón para mí. Soy increíblemente bendecida. Te quiero mucho, hermanita”, escribió Gomez en Instagram tras revelar la cirugía.

La entrevista se mostrará en tres partes; los dos primeros episodios se transmitirán en Today el lunes 30 de octubre y el martes 31 de octubre. El tercero se mostrará en NBC Nightly News con Lester Holt.

