Scott Walker: Cantante y compositor falleció a los 76 años

El cantante y compositor británico-estadounidense Scott Walker falleció a los 76 años. La noticia fue confirmada este lunes por su sello discográfico, que no dio detalles sobre las causas de su muerte.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de Scott Walker”, indicó 4AD a través de un comunicado en el que calificó al también músico y productor como un “titán único e innovador a la vanguardia de la música británica”.

“Durante medio siglo, la genialidad de Noel Scott Engel (verdadero nombre de Scott Walker) ha enriquecido las vidas de miles de personas”, agrega el mensaje con el que se anuncia su muerte.

“De ídolo adolescente a icono cultural, **Scott (Walker) **deja a las generaciones del futuro un legado de música extraordinaria; (ha sido) un brillante letrista con una voz inquietante, y uno de los más venerados innovadores en el afilado límite de la música creativa, cuya influencia en tantos artistas ha sido abiertamente reconocida”, finaliza el texto.

Nacido en la ciudad de Hamilton, en Ohio (Estados Unidos), bajo el nombre de Noel Scott Engel el 9 de enero de 1943, se convirtió en Scott Walker para formar parte del grupo musical “The Walker Brothers” en 1964.

Scott Walker, quien también adquirió la ciudadanía británica, se convirtió en un icono pop en los años 60 con “The Walker Brothers”, junto a John Maus, conocido como John Walker desde su juventud y Gary Leeds, quien pasó a llamarse Gary Walker.

La banda tuvo un gran éxito con los temas “Make It Easy on Yourself” (1965) y T“he Sun Ain’t Gonna Shine (Anymore)” (1966), con los que llegaron a tener un club de fans con más miembros que el de los Beatles, que ya habían lanzado discos como “Help!” y “A Hard Day’s Night”.

En 1976, un año después de la ruptura del grupo, estrenó su álbum de debut titulado “Scott”. Luego vendrían “Scott 2”, “Scott 3” y “Scott 4”. Sin embargo, a Scott Walker no se gustaba la fama, y durante su carrera pasó largas temporadas alejado de los focos y la publicidad, lo que le valió la reputación de reservado y enigmático.

Aunque su legado no es muy conocido ni popular, se le atribuye haber tenido una importante influencia durante décadas en músicos y bandas británicas como David Bowie, Pulp y Bat for Lashes.

El líder de Radiohead, Thom Yorke, aseguró que Scott Walker tuvo “una gran influencia para Radiohead y para mí mismo, mostrándome cómo podía usar mi voz y mis palabras”.

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn