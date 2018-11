Sarah Jessica Parker confesó que grabar para “Sex and the city” le pareció "muy sofocante"

Carrie Bradshaw, el personaje que catapultó a la fama a Sarah Jessica Parker de una manera inimaginable, pudo haber sido interpretado por otra persona, debido a que la actriz estuvo a punto de rechazar el papel en la serie “Sex and the City”.

Sarah Jessica Parker admitió que le preocupaba interpretar a la famosa escritora, debido a que sentía que la serie “Sex and the City” le iba a tomar demasiado tiempo.

“Me entró el pánico y dije: ‘Quiero mantener mi vida. Me gusta hacer algunas obras de teatro al año y tal vez una película o algo de televisión a la semana”, dijo la actriz en una entrevista con James Andrew Miller.

Sarah Jessica Parker continuó relatando que cuando la serie se convirtió en un éxito a nivel internacional, le costó adaptarse porque llevaba mucho tiempo grabar los episodios.

_“De repente, sentí como si alguien me estuviera sosteniendo como rehén o algo así […] se sentían muy sofocantes”, señaló la actriz.

Pese a que aún no está confirmada una nueva secuela, Sarah Jessica Parker confirmó que ya ha leído el guion y le parece genial. Asimismo, contó que las actrices, con excepción de Kim Cattrall, están emocionadas con la posibilidad de la tercera entrega de “Sex and the City”.