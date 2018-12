Sandra Bullock reveló que estuvo enamorada de Keanu Reeves, pero él no le correspondió

Sandra Bullock es una de las mujeres más bellas de Hollywood pero acaba de revelar, en una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, que durante su carrera como actriz tuvo un amor no correspondido.

La ganadora del Oscar confesó que se enamoró de Keanu Reeves cuando grabaron juntos la película “Speed” (“Máxima Velocidad”) hace 25 años atrás y admitió que le fue difícil concentrarse en las escenas que compartía con él.

En el filme, Keanu Reeves interpreta a Jack Traven, un oficial de la policía que debe evitar que explote una bomba abordo de un bus, manteniendo la velocidad del vehículo por encima de 50 millas por hora, con la ayuda de Annie, una de las pasajeras encarnada por Sandra Bullock.

“Recuerdo lo dulce y lo buenmozo que era”, le dijo Sandra Bullock a Ellen DeGeneres mientras miraban imágenes del filme. “Era difícil para mí comportarme seriamente”, explicó e indicó: “Él me miraba y yo, no sé, yo me reía y tenía que estar seria, ¿entiendes?”.

Aunque la presencia de Keanu Reeves le complicaba desempeñar su trabajo, Sandra Bullock destacó que fue un buen compañero. “En una de las escena, mi vestido se levantaba constantemente, entonces le dije, ‘hagas lo que hagas, sólo ocúpate de que eso no pase’ y así lo hizo. Fue muy dulce”, manifestó.

Sandra Bullock reveló que, a pesar de sus deseos, jamás entablaron una relación sentimental. “¡Hay algo de mí que creo que no le gustó”, bromeó y agregó: “Pero creo que probablemente hemos sido amigos por tanto tiempo gracias a que no fuimos pareja”.