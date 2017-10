Sam Carter y la vez que detuvo su concierto para denunciar a un acosador que estaba en el público

Ante tantas denuncias de acoso sexual, hay artistas que han levantado su voz de protesta. Este fue el caso de Sam Carter, cantante del grupo de metalcore británico Architects, quien hace unos meses no dudó en interrumpir su concierto para denunciar a un acosador sexual.

“Le he estado dando vueltas en la cabeza si debía decir algo o no sobre lo que he visto en la última canción pero, ¿saben qué? Lo voy a decir”, indicó el cantante en pleno show.

“No puedo señalar al mierda que lo ha hecho, pero te he visto cogiéndole un pecho. Lo he visto. Es asqueroso y este no es un puto sitio para ese tipo de mierda”, señaló Carter, quien fue seguido con una lluvia de aplausos.

“¡No es tu puto cuerpo! ¡No es tu puto cuerpo y no se toca a nadie, no en mi puto concierto!”, gritó.

Finalmente indicó que si otro vuelve a hacer lo mismo, puede “largarse” del concierto.