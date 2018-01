Salvador Zerboni: actor mexicano se defiende tras ser acusado de robar en una farmacia

El villano más conocido de las telenovelas mexicanas, Salvador Zerboni, fue captado por las cámaras de seguridad de una farmacia llevando una crema, la cual no habría sido pagada por el actor.

El video fue difundido por la revista TVNotas, la misma que aseveró que Salvador Zerboni habría llevado la costosa crema sin pasar por caja.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede observar a Salvador Zerboni cuando llega a la farmacia y pregunta por varios productos, eso distrae a la empleada del lugar; mientras ‘El ratas’, conocido por su papel en la famosa novela ‘Reina del Sur’, se ve recorriendo la tienda en busca del producto deseado, al encontrarlo lo toma y lo pone debajo de su billetera para despistar y la farmacéutica no se percatara del hecho.

Ante estas fuertes acusaciones, Salvador Zerboni salió aclarar que él no robó nada. “Voy a la farmacia a aclarar esto, tengo mi baucher a la mano y la tarjeta que ocupé, yo no me robé nada, desmiento totalmente la nota, no entiendo por qué hacen esto”, expresó a Univisión Entretenimiento.

Así mismo, el protagonista de ‘Abismo de Pasión’ aseguró que estas acusaciones no le afectan en lo mínimo porque afirma ser inocente. “Lo tomo de quien viene, ni modo que vaya a romperle la madre a cada uno en la oficina de esa revista, me decepciona más la situación lejos de enojarme, ellos sabrán por qué lo hacen”, reiteró Salvador Zerboni.

Al parecer, esto no sería la primera que Salvador Zerboni pasa por una situación similar, hace cuatro años también se le acusó de haber robado unos lentes de marca y rompa interior en una tienda del aeropuerto; Sin embargo, el mexicano explicó que todo había sido un mal entendido.

Hasta la fecha, los representantes de dicha farmacia no se han pronunciado sobre el particular.¿En qué terminará todo esto?