Rosario Sasieta estrena nuevo espacio magazine

Rosario Sasieta regresa a la pantalla chica al frente de un espacio magazine, desde este lunes 28, donde “se brindará una nueva televisión”, asegura la conocida “Señora Ley” refiriéndose a los contenidos donde se resaltará lo positivo de esta vida.

“Nuestra gente necesita una televisión marcada por una sonrisa, por una mano buena que ayude, por un consejo. Este magazine ofrecerá desde actualidad pasando por bloques que considero novedosos como resaltar emprendimientos; pero también contenidos utilitarios de salud, cultura, turismo, legal, gastronomía y tantos otros tópicos que no se exploran en el día a día”, explica la conductora de “Esta noche con Rosario Sasieta”.

“Vamos de 7 a 8 p.m por la señal de UCI Noticias y saldremos en canal 11 señal abierta, el canal 39 por Movistar TV, Canal 11 de Claro TV, Canal 91 por BestCable, 11 de Cablemas y Canal 1 de WIN TV. Estamos abarcando a todos para que nadie quede sin la posibilidad de poder acceder al espacio”, manifiesta la “Señora Ley”.

“Estoy libre de responsabilidades y puedo entregarme a lo que yo más quiero. Tengo 38 años de abogado y 25 años de vigencia en la TV y en la radio. Nada me es ajeno. El poder y la fama no me envanecen. Es ahora que puedo de decir que quiero entregar sin esperar nada a cambio. Y es que nadie puede dar lo que no tiene”, dijo la conductora.