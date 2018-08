Robin Leach, conductor de ‘Lifestyles of the Rich and Famous', falleció a los 76 años

El reconocido conductor estadounidense Robin Leach, mejor conocido por ser el presentador de la exitosa serie de televisión ‘Lifestyles of the Rich and Famous’, falleció a los 76 años en Las Vegas.

Según un columnista del portal Las Vegas Review Journal, el periodista habría sido hospitalizado desde el 21 de noviembre después de haber sufrido un ataque cerebral.

“Es triste informar sobre la muerte del famoso reportero famoso, amigo y colega Robin Leach a la 1:50 a.m. en Las Vegas”, tuiteó John Katsilometes, columnista del medio Las Vegas Review-Journal, empresa donde trabajó anteriormente Leach.

“Hubiera cumplido 77 años el miércoles. Sufrió un segundo ataque el lunes. Estaba en ciudados en el hospital. Había estado hospitalizado desde el 21 de noviembre, después de sufrir un derrame cerebral en Cabo San Lucas (California)”, agregó Katsilometes.

Sad to report the death of famed celeb reporter, friend and colleague #RobinLeach @ 1:50 a.m. in #LasVegas. He would have been 77 Wednesday. He suffered a second stroke Monday. He in hospice care. He'd been hospitalized since Nov. 21, after suffering a stroke in Cabo San Lucas. — John Katsilometes (@johnnykats) 24 de agosto de 2018

A través de un comunicado, la familia detambién expresó su pesar por el deceso del famoso presentador.

“A pesar de los últimos 10 meses, qué hermosa vida tuvo. Nuestro padre, abuelo, hermano, tío y amigo **Robin Leach **falleció pacíficamente anoche a la 1:50 a.m.”, expresó la familia de Leach en un comunicado compartido en el Twitter de Katsilometes.

Statement from #RobinLeach family: "Despite the past 10 months, what a beautiful life he had. Our Dad, Grandpa, Brother, Uncle and friend Robin Leach passed away peacefully last night at 1:50 a.m." 1/2 — John Katsilometes (@johnnykats) 24 de agosto de 2018

“El apoyo y el amor de todos en el pasado, casi un año, han sido increíbles y estamos muy agradecidos. Arreglos conmemorativos a seguir. Con amor, Steven, Gregg y Rick Leach”, agregó la familia del desaparecido conductor.

More from #RobinLeach family: "Everyone’s support and love over the past, almost one year, has been incredible and we are so grateful. Memorial arrangements to follow. With love, Steven, Gregg and Rick Leach." — John Katsilometes (@johnnykats) 24 de agosto de 2018

‘Lifestyles of the Rich and Famous’ se transmitió desde 1984 hasta 1995, destacando los estilos de vida extravagantes de los personajes adinerados de Hollywood y la élite.