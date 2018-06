Ringo Starr publicará un nuevo libro de fotografías inéditas

Ringo Starr anunció el próximo lanzamiento de un nuevo libro de fotografías inéditas de su autoría, que llevará por título “Another day in the life” e incluirá también pensamientos y anécdotas.

El exBeatle, que se declara “tan fotógrafo como músico”, dio a conocer la noticia hoy en París en la rueda de prensa previa al inicio de su nueva gira europea, que arranca esta noche en la capital francesa.

“Another day in the life” llegará al mercado tras los volúmenes previos “Postcards from the boys” (2003) y “Photograph” (2013) y recogerá instantáneas de sus viajes por todo el mundo, de Los Ángeles a Tokio, algunos junto a Paul McCartney, con parada en momentos de especial relevancia para su carrera como el Grammy honorífico.

En la actualidad, Starr promociona su decimonoveno disco de estudio, “Give me love”, en una gira que, tras la cita de hoy de París, le llevará por Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca, República Checa, Israel, España, Luxemburgo, Mónaco, Italia y Estados Unidos. (Fuente: EFE)