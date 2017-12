Rihanna: asesinan a su primo y ella le dedica desgarrador mensaje en Instagram

Rihanna a través de su cuenta oficial de Instagram contó que vive un difícil momento luego que su primo Tavon Kaiseen Alleyne fuera asesinado. El pariente de la cantante fue abatido a tiros en Barbados, país natal de la intérprete de “Work”.

Rihanna compartió en Instagram una serie de fotos donde se luce al lado de su primo y acompañó la publicación con un emotivo y desgarrador texto.

“Descansa en paz, primo, no puedo creer que haya pasado solo un día desde que pude abrazarte por última vez… Jamás me hubiera imaginado que no podría volver a hacerlo y sentir tu calor. Te quiero y te querré siempre. #Acabemos de una vez con la violencia de las armas”, escribió la cantante.

Según el diario Barbados Today, Alleyn fue asesinado justo unas horas después de que toda la familia celebrase unida la Navidad. Y aunque fue trasladado de urgencia al hospital Queen Ellizabeth, no se pudo hacer nada por su vida y falleció a causa de las heridas de bala.