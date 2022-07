Luego que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico, archivara la denuncia por violencia doméstica interpuesta por su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, quien pidió que se dejara sin efecto la orden de protección emitida a su favor, Ricky Martin rompió su silencio.

A través de un video compartido en la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión “El Gordo y La Flaca”, el cantante boricua habló por primera vez del caso y expresó su sentir, ya que desde que se inició el proceso legal, no se había pronunciado al respecto.

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenario, en el ojo publico y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido las ultimas dos semanas. Fui victima de la mentira”, fueron sus primeras palabras.

“Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que, tristemente, está lidiando con problemas mentales y lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz”, dijo en referencia a su sobrino, quien aseguró que mantuvieron un romance durante siete meses y, tras la ruptura, su tío lo intimidó en su hogar.

“La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mi, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a juez y así fue”, agregó.

El intérprete de “Te extraño, te olvido, te amo” indicó también: “Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy muy dolido, Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice”.

Finalmente, Ricky se dirigió a sus seguidores: “Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Mucho amor”.

