Ricky Martín frustrado por no tener noticias de su hermano tras paso de huracán María

El cantante Ricky Martín a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video donde cuenta que se encuentra sumamente angustiado, pues tras el paso del huracán María por Puerto Rico ha perdido contacto con uno de sus hermanos.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro de que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, expresó el cantante boricua.

Ricky Martín también aprovechó para hacer un llamado a todos para que sigan colaborando en la campaña de donativos para reconstruir la isla, en su gran mayoría sin agua ni electricidad.

“Conseguimos la meta y ahora hay que ir por más, porque hay mucho por hacer”, explicó el cantautor, quien destacó que las donaciones han superado las expectativas, pero que aún son insuficientes.

Como se sabe trece personas murieron y unas 700 han sido rescatadas por autoridades luego del devastador paso el miércoles del huracán María por Puerto Rico.