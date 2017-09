Ricky Martin pide a seguidores donar dinero para damnificados en Puerto Rico

Visiblemente afectado, el cantante Ricky Martin lanzó una campaña para ayudar a sus compatriotas de Puerto Rico, afectados luego del paso del huracán María.

A través de sus redes sociales, el boricua lamentó no poder estar en su tierra natal y poder ayudar a los damnificados como quisiera, por ello pidió a sus seguidores unir fuerzas y donar dinero desde donde se encuentren.

“Desde mi habitación en Las Vegas con muchas frustraciones, con mucho dolor por todo lo que estoy viendo a través de las redes sociales de todo lo que está pasando en Puerto Rico luego del huracán María. Quiero hacer algo al respecto, si es por mí me monto en un avión ahora mismo y empiezo a trabajar fuertemente, pero no es lo que me aconsejan”, mencionó el cantante.

“Para quitarme esta angustia he decidido crear un fondo de ayuda para catástrofes porque tenemos que empezar de alguna manera y pues aquí estoy yo pidiéndote tu ayuda, necesito que lo dones, aunque sea uno, si me das un dólar, te prometo que va a llegar a donde tiene que llegar, vas a ayudar muchísimo a la gente que en este momento lo necesita, que es mi tierra Puerto Rico, cuento contigo”, añadió.