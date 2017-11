Restos de Maru Dueñas y el director Claudio Reyes fueron velados a puerta cerrada

A puerta cerrada y con total hermetismo, los restos de la actriz Maru Dueñas y el director Claudio Reyes Rubio fueron velados. Amigos cercanos y familiares los recordaron con mucho cariño.

El velorio fue el sábado y tuvo lugar en dos capillas contiguas de la misma funeraria al sur de la Ciudad de México, que estuvo siempre resguardada por elementos de seguridad para mantener una profunda inaccesibilidad para el público en general.

La productora de ‘Me Declaro Culpable’, Angelli Nesma, quien tenía en su producción a Maru y a Claudio, señaló entre lágrimas lo mal que se sentía ante esta penosa situación.

“Es lamentable, no puedo ni hablar, estoy muy mal, pero no podía dejarlos solos”, señaló bastante acongojada.

“Sigo sin creerlo, fue una mujer que siempre estaba feliz, me hará mucha falta. Hablé con ella un día antes y quedamos de vernos esta semana, en verdad que no lo puedo creer”, dijo – por su parte – la mejor amiga de Maru, Gloria Izaguirre, durante la ceremonia, donde no faltaron las rosas blancas.

La primera actriz Luz María Aguilar también se hizo presente y se animó a dar unas palabras para el director. “Yo lo conozco desde niño, le di su primer baño. Es un dolor muy fuerte el perder un hijo, no sé si María (Rubio) ya sepa, está muy enfermita y esto le hará mucho daño”.