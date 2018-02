Reese Witherspoon confesó que sufrió maltrato psicológico por parte de su expareja

Reese Witherspoon estuvo en el programa de Oprah Winfrey para promocionar su nueva película Wrinkle in Time Mindy. En plena entrevista la actriz confesó que cuando empezaba su carrera en la actuación tuvo una relación tóxica la cual no le permitía avanzar en su vida profesional.

Tras esta situación, la actriz Reese Witherpoon indicó que tuvo que tomar una drástica decisión, el cual era terminar su compromiso y seguir adelante con su vida.

“Una línea se dibujó en la arena y se cruzó y mi cerebro simplemente cambió. Sabía que iba a ser muy difícil, pero no podía ir más allá. Fue profundo y yo era joven, muy joven”, señaló la actriz.

Luego de su decisión, la ganadora del óscar indicó que fue la mejor decisión que tomó en su vida. “Ahora soy una persona diferente, y puedo ponerme de pie y decir: ‘Sí, soy ambiciosa’”, puntualizó.

“Pero fue profundo, y yo era joven. Realmente joven Nunca podría ser la persona que soy hoy; también era una persona diferente. Cambió quién era yo a nivel celular, el hecho de que me defendí”, comentó.

Cabe señalar que no es el único episodio complicado que ha revelado la actriz. El año pasado, tras el escándalo de Harvey Weinstein, Reese Witherspoon contó que cuando tenía 16 años sufrió de abuso sexual por parte de un director.

“Pensé que había que mantener silencio… ¿Quieres trabajar? ¿Quieres salir adelante? Entonces te callas. Pero las reglas han cambiado. Y con Time’s Up nos aseguramos de que las cosas estén cambiando para todos, al brindar apoyo legal y financiero a las mujeres que en cualquier lugar de trabajo hayan sido hostigadas y están listas para hablar”, comentó la actriz de 41 años.

“Ojalá pudiera deciros que fue un incidente aislado en mi carrera, pero tristemente no fue así. He tenido múltiples experiencias de acoso y agresión sexual y no hablo de ello demasiado a menudo”, enfatizó.

Laura Jeanne Reese Witherspoon, más conocida como Reese Witherspoon, es una actriz y productora de cine, ganadora de un Premio Óscar, un Globo de Oro, un premio BAFTA y un Premio del Sindicato de Actores.