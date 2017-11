La vez que Selena Gomez tocó el corazón de todos con su emotivo discurso en los AMAs 2016

El año pasado en los American Music Awards, Selena Gomez logró emocionar a todos los presentes y a sus miles de fanáticos con el conmovedor mensaje que dio al recoger su premio como Mejor Artista Femenina en la categoría pop/rock.

Aquella vez, Selena Gomez se encontraba alejada de los escenarios tras sufrir problemas de ansiedad y depresión, luego de que se le diagnosticara la enfermedad autoinmune lupus.

A continuación, su discurso:

“Muchas gracias chicos, en 2014 en este escenario fue la primera que fui cien por ciento honesta con todos. Creo que puedo decir con certeza que la mayoría sabe muchas cosas de mi vida me guste o no”, inició su discurso la cantante.

“Y tuve que parar porque tenía todo, pero estaba completamente rota por dentro, intenté aguantar para no defraudarlos, pero aguanté demasiado hasta fallarme a mí misma. No quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay en el corazón, no estoy intentando obtener la aprobación, no la necesito más”, agregó Selena Gomez.

“Todo lo que puedo decir desde el fondo de mi corazón es que soy muy afortunada de tener la oportunidad de poder compartir cada día lo que amo con la gente a la que quiero. Y tengo que agradecerles mucho a mis fans, muchas gracias chicos por ser tan jodidamente leales, no sé qué he hecho para merecerlos”, agregó con la voz entrecortada.

Los artistas que estaban en la sala aplaudieron las palabras de Selena Gómez, mientras que la actriz Hailee Steinfeld la abrazaba al salir del escenario.

Cabe recordar que esta noche se celebra 45 edición de los premios American Music Awards 2017 y nuevamente Selena Gomez reaparece en el escenario tras los problemas médicos que casi le costaron la vida. Sin duda alguna, será una noche especial para la intérprete de “Fetish”.