Christian Chávez sorprende a sus fans con esta fuerte revelación

No todo ha sido color de rosa para Christian Chávez, el exintegrante de RBD reveló una fuerte etapa que vivió en su adolescencia, el cual le marco mucho en su vida de adulto.

Cabe mencionar que el cantante forma parte de una campaña que busca terminar con los suicidios. Para eso, Christian abrió su corazón y através de Instagram decidió compartir con sus seguidores esta terrible experiencia.

“Me diagnosticaron ansiedad y depresión a los 15 años. Estaba en una escuela religiosa, solo para hombres en la cual nunca faltaron las burlas, los empujones o humillaciones por ser diferente, por no gustarme el fútbol sino el arte. Llegaba a casa con vergüenza de contarle a mis papás y terminaba llorando en mi cuarto pidiéndole a Dios que me cambiara, que me hiciera normal. Ahí pensé la primera vez en el suicidio”, contó Chávez en Instagram.

Tras este mensaje, Christian Chávez quiso enviar un mensaje de esperanza a sus seguidores. “Sé lo que se siente, sé lo que se piensa cuanto estás deprimido, pero nada permanece igual, vale la pena vivir, es tu vida (no la de los que te ofenden ni la de los que se burlan)”, afirmó el exRBD.

“Si estás cansado cambia, pide ayuda, háblalo con personas que sabes que les interesas y si no vives esta realidad pero la observas en alguien cercano por favor puedes salvar una vida. Sé tú, atrévete y disfrútalo”, agregó.