Rapero sudafricano Hip Hop Pantsula falleció a los 38 años

El rapero sudafricano Jabulani Tsambo, conocido mundialmente por su nombre artístico Hip Hop Pantsula, abreviado como HHP, falleció a los 38 años de edad, según confirmó su esposa Lerato Sengadi.

Asimismo, el publicista del rapero sudafricano, uno de los pioneros del exitoso subgénero motswako de hip-hop de Sudáfrica, confirmó su deceso al periódico TimesLive.

“Sí, sí, es verdad (HHP ha muerto). Estoy con la familia en este momento”, contó Lerato Sengadi al medio sin dar detalles sobre las causas de su muerte.

Just heard the most terrible news … another icon gone too soon.

AKA