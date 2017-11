Ráfaga: Rodrigo Tapari entristece a todos sus fans con esta noticia

Rodrigo Tapari, vocalista del conocido grupo de cumbia argentino Ráfaga, utilizó su cuenta oficial de Facebook para anunciar a todos sus seguidores que ha decidido abandonar la agrupación con la que ganó gran fama.

“Llegó el momento de despedirme y agradecerles estos 14 años en los que me dieron la posibilidad de cantar en esta banda tan prestigiosa y legendaria de la cumbia argentina!”, se lee en el inició de la publicación del cantante.

“Le doy gracias a Dios por habernos cruzado en este camino de la vida. A mi familia, que estuvo siempre acompañándome, a todo el grupo y a sus familias por brindarme su cariño y su amistad. A todo el público que sigue a Ráfaga, por aceptarme siempre con todo el amor y el respeto con el que lo hicieron”, agregó.

“Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino”, finalizó Rodrigo Tapari.