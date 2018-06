Rafael Amaya es denunciado por acoso sexual

Rafael Amaya, catalogado por la revista People en español como uno de “Los 50 más bellos”, es denunciado de acoso sexual en contra de una actriz que forma parte del elenco de ‘El Señor de los Cielos’. Las cosas en el set de la famosa serie están que arden y no es precisamente por la ausencia del actor involucrado y el retraso de grabaciones, sino por esta fuerte acusaciones en su contra.

Se dice que Rafael Amaya entró a un baño de mujeres durante el descanso de una de las grabaciones y besó a una de las actrices de reparto, de quien se guarda su identidad por petición implícita del denunciante.

Alberto Rodríguez, asistente de la casa productora que produce “El Señor de los Cielos”, relató lo sucedido.

“Aurelio Casillas, el famoso personaje de ‘El señor de los cielos’, se apoderó de Rafael Amaya y eso le está costando caro. No recuerdo el día preciso, pero en el mes de mayo, Rafael y el elenco que estaba grabando tuvo un receso para comer y de pronto se oyeron voces de personas discutiendo, era Rafael y una actriz de la que omito su nombre, porque no me ha dicho que hable por ella”, explicó en primera instancia.

En esa misma línea, el testigo de la casa televisiva añadió que el actor irrumpió en las instalaciones de las mujeres para lograr su intención.

“El asunto es que le dio un beso en la boca sin estar ella de acuerdo y aparte se metió al baño de mujeres, ella reaccionó y le dio una bofetada y el actor se molestó al estilo Casillas, discutieron dentro del baño y al salir ambos de ahí, ella fue a reportar el hecho”, comentó.

Finalmente, Alberto Rodríguez adelantó que la producción viene indagando sobre el particular para poder tomar las acciones correspondientes, antes de que todo esto se convierta como un reguero de pólvora.