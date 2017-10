Quentin Tarantino conocía de los abusos que cometió Harvey Weinstein en Hollywood

El director de cine Quentin Tarantino conocía de primera mano los abusos contra las mujeres que presuntamente cometió el productor de Hollywood Harvey Weinstein, y reconoce que podría haber hecho más de lo que hizo.

“Sabía lo suficiente para hacer más de lo que hice”, afirmó Tarantino en una entrevista difundida por The New York Times.

“Había algo más que simples rumores o el cotilleo normal. No era algo indirecto. Sabía que había hecho un par de esas cosas”, afirmó una de las principales figuras del cine estadounidense.

Weinstein fue acusado por decenas de mujeres de haberlas sometido a abusos sexuales y por lo menos en seis casos las denuncias llegan a presunta violación, de acuerdo con informes que inicialmente fueron publicados por The New York Times y la revista The New Yorker.

