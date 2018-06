Queen brilló en Madrid al lado de Adam Lambert

“We Will Rock You” o “We Are The Champions” nunca sonarán igual sin la voz de Freddie Mercury, aunque Adam Lambert ha hecho gala de su carisma para paliar la ausencia en Madrid de la estrella de Queen, agrupación que ha vuelto a pisar los escenarios de la ciudad después de 10 años.

Brian May ha sido esta vez el líder de la banda, junto a Roger Taylor, en el WiZink Center de Madrid, ciudad a la que los británicos regresan tras una década de ausencia gracias a la gira europea que conmemora los 40 años del álbum “News of the World”, con temas tan míticos como “We Will Rock You” que, siempre con el recuerdo del eterno Freddie Mercury, ha interpretado Adam Lambert.

El icónico cantante, que falleció en 1991 y dejó huérfano al grupo británico, ha estado presente en todo momento, y no solo en las camisetas de los miles de fans que han acudido al antiguo Palacio de los Deportes, que ha visto a rebosar su capacidad (para 17.400 personas).

Un pequeño de 5 años, cuyo nombre es Freddie Mercury, ya hacía cola junto a su familia en torno a las 19:30 horas, varias horas antes de que el grupo que lideraba su tocayo saltase al escenario con la estrella mediática Adam Lambert.

Poco antes, de las 21:00 horas, el público ha empezado a impacientarse, vitoreando ante un biombo de pantallas en el que se leía el emblema “Queen + Adam Lambert”.

Ha sido pasado las 21:15 horas cuando el aterrador monigote de la portada de “News of The World” ha dado un puñetazo a esa pantalla y ha empezado a “subirla” para mostrar a un insultantemente joven Adam Lambert compitiendo en jovialidad con el veterano y canoso guitarrista Brian May.

Vestido con un chaleco largo rojo el micrófono a juego y sobre unos zapatos con plataformas, Lambert ha hecho suyos temas como “Play the Game” y otros clásicos, no solo del disco que cumple cuatro décadas, compartiendo siempre protagonismo con May.

El guitarrista ha paseado por todo el escenario con una península central en el WiZink Center y, arropado por grandes pantallas con su especial guitarra a cuestas, ha tocado hits míticos como “Bicycle” y “Another One Bites The Dust”.

Lambert, maquillado, como es habitual, no ha escatimado en cambios de vestuario, y para “Killer Queen” ha sorprendido apareciendo sobre la cabeza del metálico protagonista de “News of the World”, con chaqueta clara y pantalones a cuadros rojos y negros.

“Damas y caballeros, me gustaría darle las gracias a las dos estrellas que me acompañan esta noche”, se ha dirigido Lambert al público madrileño, que ha ovacionado a May y Roger Taylor.

Después, en la punta del escenario, el cantante le ha pedido una “promesa” a los nostálgicos asistentes, antes de darlo todo con “Don’t Stop Me Now”: “¿Podemos celebrar esta noche a Queen y a Freddie juntos?”.

Y vaya si han cumplido la promesa los músicos y los parroquianos, que se han desgañitado para contrarrestar esta década entera, con “I Want It All”, tema al que se ha sumado a la voz May.

El guitarrista, encima de un taburete, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche, él solo en la punta del escenario. “Buenas noches, España. ¿Todo bien?”, ha preguntado en castellano.

Con una guitarra española “yo entiendo dónde estoy”, ha señalado , May ha interpretado, con todos los presentes haciéndole los coros, “Love Of My Life”.

Gracias a la tecnología, Freddie Mercury ha aparecido en pantalla junto a May, para terminar la canción ante los atónitos presentes, que han llenado de luz el estadio con sus flashes al grito de “¡Freddie, Freddie!”.

May ha cautivado a Madrid con un ‘palo selfie’ en la mano pidiendo dar las luces del WiZink para poder fotografiarse con sus fans y seguir así con la fiesta con “Somebody To Love” y “Crazy Little Thing Called Love”.

Taylor también ha tenido su momento en mitad del escenario a solas con una particular batalla de baterías con el otro baterista del show, tras lo cual han interpretado todos en armonía “Under Pressure” y “I Want To Break Free”, con una bola de discoteca centelleando encima de las tablas.

La velada madrileña ha continuado con el resto de platos fuertes del repertorio de los británicos: “Who Wants To Live Forever”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga” y la icónica “Bohemian Rhapsody”, que ha vuelto a traer a Mercury a la pantalla del recinto.

Tras una pausa para inquietar al público, Queen ha vuelto al escenario con los bises. “We Will Rock You” Lambert con corona incluida y “We Are The Champions” han cerrado esta noche real en Madrid bañada de confetis y con los protagonistas reverenciándose ante sus seguidores.

Queen continuará mañana en el Palau Sant Jordi de Barcelona esta serie de doce conciertos veraniegos por Europa, para conmemorar el disco que los británicos lanzaron en 1977 y que despachó 6 millones de copias en todo el mundo.