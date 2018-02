Premios TVyNovelas 2018: todo lo que debes saber de esta gran gala desde su primera emisión

A pocas horas, los Premios TVyNovelas 2018 espera dar lo mejor para que sea uno de los eventos más recordados que se hayan emitido durante los últimos años, aquí los candidatos que desempeñaron un buen rol y las producciones que cautivaron a la mayor audiencia recibirán el esperado premio.

A continuación todos los hechos y datos que deberías saber de esta importante premiación mexicana.

Durante sus inicios las primeras entregas desde 1983 hasta el 2004 no eran en vivo, sino que se grababa toda la premiación dentro de un lugar muy conocido de México, “El Patio”. La premiación era transmitida por el canal 2 de Televisa en horario estelar de los sábados, en excepción de 1983 que se emitió en vivo como una entrega especial de TVyNovelas.

Desde el 2005, la premiación fue totalmente en vivo desde las instalaciones de la televisora de San Ángel Televisa y desde el 2006 se realizó en el Centro de Convenciones Acapulco Guerrero.

Así mismo, se cambió el día de la premiación, de ser sábados pasó a domingos completamente en vivo y con un jurado elegido por la revista TVyNovelas para que sea más transparente la premiación.

A partir del 2008, la gala es transmitida desde el complejo Mundo Imperial ubicado en el Mundo Diamante, la alfombra roja se realizó en el Paseo Imperial y la entrega se llevó acabo en el Forum Imperia.

Un hecho que marcó un antes y un después en los premios TVyNovelas, es el cambio de alfombra roja a amarilla y los invitados dejaron atrás los trajes elegantes de playa para vestir con ropa de gala para ciudad como se venía realizando desde 1983 hasta el 2005.

Como se recuerda, las telenovelas de TV Azteca no participan en este concurso; aunque hubo una excepción, durante las premiaciones de los años 1998, 1999 y 2000.

En ese mismo contexto, durante el año 2007 hasta el 2011 fueron premiadas como mejor telenovela versiones de producciones colombianas que tuvieron gran acogida en este país.

La 36 ° entrega de los Premios TVyNovelas se realizará el domingo 18 de febrero, bajo la producción del gran Guillermo del Bosque y se trasmitirá por el canal de Las Estrellas.

HORA Y CANAL DE PERÚ

La gala se transmitirá por el canal de Las Estrellas.

-Movistar TV canal 21.

-Claro TV canal 25.

-DIRECTV canal 226.

- El evento iniciará a las 6:50 p.m hora mexicana.

Telenovelas con más nominaciones desde la primera emisión

-En primer lugar, tenemos a la telenovela “La candidata” con 20 nominaciones.

-Segundo: “Antes muerta que Lichita” con 19 nominaciones.

-Tercer: “Abismo de pasión”y “Caer en tentación” con 18 nominaciones cada una.

-Cuarto: “Vivir un poco”, “La sombra del pasado”, “El hotel de los secretos”, “La doble vida de Estela Carillo” con 17 nominaciones por separado.

-Quinto: “La fea más bella” con 16 nominaciones respectivamente.

-Sexto: “De pura sangre”, “Mi segunda madre”, “Lazos de amor”, “La antorcha encendida”, “Esmeralda”, “La madrastra”, “Por ella soy Eva”, “Mentir para vivir”, “Yo no creo en los hombres”, “La vecina”, “A que no me dejas” con 14 nominaciones cada una.

-Séptimo: “Tú o nadie”, “Agujetas de color de rosa”, “El privilegio de amar”, “Abrázame muy fuerte”, “El manantial”, “Amor real”, “Lo que la vida me robó”, “Sin rastro de ti”, “Mi marido tiene familia”, “Mi marido tiene familia”, “Papá a toda madre” con 13 nominaciones respectivamente.

-Octavo: “Cuna de lobos”, “Alcanzar una estrella”, “Cadenas de amargura”, “El vuelo del águila”, “Cañaveral de pasiones”, “La mentira”, “Heridas de amor”, “Rebelde”, “Pasión”, “Destilando amor”, “Alma de hierro” con 12 nominaciones cada una.

-Noveno: “Cuando llega el amor”, “Yo compro esa mujer”, “Amarte es mi pecado”, “Niña amada mía”, “Alborada”, “Soy tu dueña”, “Para volver amar”, “Una familia con suerte”, “Amor bravío”, “Tres veces Ana”, son las novelas que obtuvieron 11 nominaciones cada una.

-Décimo: “Angélica”, “Victoria”, “De frente al sol”, “María Mercedes”, “Baila conmigo”, “Corazón Salvaje”, “Imperio de cristal”, “La dueña”, “Fuego en la sangre”, “Qué pobres tan ricos”, “Mi corazón es tuyo”, “Me declaro culpable” con 10 nominaciones.

Telenovelas con más premiaciones

-En primer lugar, se encuentra “El privilegio de amar” con 12 premios, siendo esta una de las telenovelas con más galardones obtenidos durante estos últimos 30 años de la gala.

-En segundo lugar, “Cuna de lobos”, “Cañaveral de pasiones”, “Destilando amor” con 10 premios cada una.

-Tercero: “Quinceañera”, “El manantial”, “Abrázame muy fuerte”, “Amor real”, “Amores verdaderos” con 8 premios en su haber.

-Cuarto: “Corazón salvaje”, “Vivir un poco”, “Alma de hierro”, “La candidata” con 8 galardones.

-Quinto: “Cadenas de amargura”, “Imperio de Cristal”, “Lazos de amor”, “Laberintos de pasión”, “Alborada”, “La fea más bella”, “Para volver a amar”, “A que no me dejas”, “Yo no creo en los hombres” con 7 premios.

-Sexto: “María Mercedes”, “Abismo de pasión”, “Por ella soy Eva”, “Yo no creo en los hombres” con 6 premios en su haber.

-Séptimo: “El maléfico”, “Agujetas de color de rosa”, “Yo compro esa mujer”, “La otra”, “La traición”, “María la del barrio”, “Rubí”, “La fuerza del destino”, “Pasión y poder” con 5 premiaciones.

-Octavo: “Tú o nadie”, “Senda de gloria”, “Dulce desafío”, “La casa al final de la calle”, “La dueña”, “La mentira”, “Fuego en la sangre”, “Sortilegio”, “Atrévete a soñar”, “Una familia con suerte”, “Mi corazón es tuyo”, “Lo que la vida me robó”, “Vino el amor” con 4 galardones cada uno.

-Noveno: “Bodas de odio”, “Pasión y poder”, “Teresa”, Nuevo amanecer”, “Pasión y poder”, “Mi pequeña soledad”, “Cuando llega el amor”, “Días sin luna”, “La pícara soñadora”, “Soy tu dueña”, “Amor bravío”, “Cuidado con el ángel”, “Mentir para vivir”, “La sombra del pasado”, “Tres veces Ana”, “La verdad oculta” con 3 premios respectivamente.

-Décimo: “Guadalupe”, “La fiera”, “El camino secreto”, “Rosa salvaje”, “Encadenados”, “Carrusel”, “Muchachitas”, “El abuelo y yo”, “Las secretas intenciones”, “Los parientes pobres”, “Si Dios me quita la vida”, “Sentimientos ajenos”, “Luz clarita”, “Mirada de mujer”, “Pueblo chico, infierno grande”, “Salud, dinero y amor”, “La usurpadora”, “Amigas y rivales”, “Las vías del amor”, “Mariana de la noche”, “La madrastra”, “Rebelde”, “Las tontas no van al cielo”, “En el nombre del amor”, “Cuando me enamoro”, “De que te quiero, te quiero”, “El hotel de los secretos”, “Sueño de amor” con 2 galardones cada una.