Galilea Montijo impactó la alfombra morada con este sexy vestido

¡Simplemente sexy! Galilea Montijo acaparó la atención en la alfombra morada de la 36° entrega de los Premios TVyNovelas. La actriz no quiso pasar desapercibida, y sí que lo logró, con este sensual vestido blanco de transparencias que elevó la temperatura en esta gran gala.

Como era de esperarse, Galilea Montijo hizo alarde sus prominentes medidas que robaron más de un suspiro en la audiencia de los Premios TVyNovelas, donde fue ovacionada como una de las más sensuales presentadoras de las diversas categorías.

En tanto, sus miles de seguidores de Instagram quedaron embelesados por su gran presentación en la alfombra morada de la esperada gala y no dudaron en pronunciarse sobre el particular. “Guapa opacaste a todas”, “Mi reina eres la mejor”, “Brillaste en esta premiación”, “Pero que figura la tuya”, “Qué bárbara”, “Elevaste la temperatura”, “Hermosa como tú no hay otra”, fueron algunos cumplidos.

Sin lugar a dudas, Galilea Montijo sabe como engreír a sus 4 millones de fans que la siguen a través de Instagram, quienes son los más críticos sobre su papel que realiza y publicaciones que realiza.