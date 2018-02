Premios TVyNovelas 2018: Andrea Legarreta asiste a gala pese a su delicado estado de salud

Este último domingo se dio la 36° edición de los Premios TvyNovelas, ceremonia que asistieron muchas celebridades, entre ellos, la actriz Andrea Legarreta, quien alarmó a sus seguidores por su delicado estado de salud.

La actriz Andrea Legarreta declaró para un portal que tenía síntomas de influenza, pero que eso no era motivo para ausentarse a la ceremonia ni a sus labores cotidianas.

“Hoy (ayer) que fui a ver al doctor por como escuchó los pulmones y cómo me vio me dijo que es muy probable que lo sea (Influenza) y bueno estamos esperando los resultados y hay que seguir chambeando”, señaló la actriz para el portal de Univisión.

A la vez, acotó que tenía que seguir con su función en la conducción del programa ‘Hoy’, pero temía contagiar a sus compañeros. “Yo les decía de inicio no me den beso porque creo que tengo influenza pero a ellos no les importó mucho”, declaró la actriz para el mismo medio.

La conductora de Tv indicó que no puede descuidar su trabajo y que tiene un compromiso con su público. Sin embargo, esta mañana fue regresada a su hogar, así lo informó Galilea Montijo en plena emisión del programa ‘Hoy’.

Para tranquilidad de sus seguidores, Andrea Legarreta declaró que de acuerdo a lo que le informe el médico, ella acatará para su pronta recuperación.