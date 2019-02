Oscar 2019: Yalitza Aparicio hizo su gran entrada por la alfombra roja

La actriz mexicana Yalitza Aparicio hizo su gran entrada por la alfombra roja de los Premios Oscar, este domingo, en Hollywood, California (Estados Unidos).

La protagonista de Roma hizo gala de un hermoso vestido color pastel, con cabello suelto y una gran sencillez.

Yalitza Aparicio está nominada en la categoría Mejor Actriz por su participación en Roma, compitiendo con Glenn Close (“The Wife”), Olivia Colman (“The Favorite”), Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”) y Lady Gaga (“A Star is Born”).

Pese a las críticas, la actriz no se ha dejado doblegar y ha señalado estar orgullosa de sus raíces indígenas.

La obra de Alfonso Cuarón podría hacer historia al convertirse en la primera cinta en español que obtiene el Oscar a la mejor película, algo inimaginable hace apenas unos meses, cuando se supo que este título mexicano rodado en blanco y negro iba a ser lanzado por una plataforma digital como Netflix.

También aspira a convertirse en el primer título de la historia capaz de obtener el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y el Oscar a la mejor película