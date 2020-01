Oscar 2020: ¿quiénes son los nominados a mejor actor?

Este lunes 13 de enero se dieron a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar (Academy Awards), la cual estuvo cargada de grandes sorpresas en la categoría mejor actor.

Y es que, el español Antonio Banderas ha sido nominado por primera vez gracias a su trabajo en “Dolor y gloria” (Pain and Glory) de Pedro Almodóvar y que también aparece en la categoría mejor película internacional.

Banderas dijo en octubre a Efe, durante la entrega de los Oscar honoríficos (Premios de los Gobernadores), que los favoritismos son solo meros pronósticos y que lo único que pueden hacer es darlo todo en la campaña promocional de “Dolor y gloria”.

El español se enfrentará a Joaquin Phoenix por “Joker” (esta es la tercera nominación para el interprete en esa categoría), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time… in Hollywood” (Había una vez en Hollywood), Adam Driver por “Marriage Story” (Historia de un Matrimonio) y Jonathan Pryce por “The Two Popes” (Los dos papas).

Se debe resaltar que la ceremonia de los Oscar 2020 será el próximo 9 de febrero. Este año tampoco contará con un presentador, por lo que el encargado de dar lectura a los ganadores de la estatuilla son al actor coreano-estadounidense John Cho y la actriz y productora Issa Rae.

Con información de Efe