Premios Lo Nuestro: Becky G se sorprende por sus 7 nominaciones

Redacción EC

Tras conocer la lista oficial de nominados a los Premios Lo Nuestro, Becky G se asombró al enterarse de que ha sido siete veces nominada, por lo cual agradeció a todos sus seguidores de Instagram por el cariño recibido durante su trayectoria musical.

En una serie de videos publicados en Instagram Stories, la artista latina Becky G se mostró contenta y señaló que sus logros no habrían sido posibles sin sus fans.

“Todavía procesando, pero (risas), chicos 7… 7…7 nominaciones en Premios Lo Nuestro este año, no lo puedo creer, que está pasando, Dios mío, realmente no tengo palabras […] me da tanta felicidad porque fue un año de mucho trabajo, les quiero dar las gracias a todos […] pero tomarme un ratito para felicitar también a mis fans, porque siento que lo hemos hecho juntos, así que ustedes también han sido nominados”, expresó Becky G.

De la misma forma, la cantante de reggaetón escribió un sentido post en el que expresó su gratitud a sus compañeros, pues considera que ellos le dieron la oportunidad de crecer al no juzgarla y permitirle grabar canciones, las cuales le han cambiado la vida.

Becky G continuó revelando a sus fanáticos en Instagram que su sueño desde pequeña fue cantar música en español y que resultó siendo un gran desafío, pues no sabía si realmente iba a ser aceptada en la industria ni por el público; sin embargo desde que inició ha seguido creciendo y espera continuar ese camino.

Becky G, ha sido nominada en 4 categorías en los Premios Lo Nuestro: “Remix del Año” con sus éxitos “Dura Remix” y “Mi Mala Remix”, en “Canción del Año Urbano” con “Dura” y “Sin Pijama”, en “Colaboración del Año Urbano” con “Dura Remix” y “Sin Pijama”, y finalmente como “Artista Femenino del Año Urbano”.