De esta manera Stephen Colbert se burló de Donald Trump en los Emmy 2017

Sean Spicer, exportavoz de la Casa Blanca, se parodió a sí mismo durante la 69 edición de los Emmy, apareciendo por sorpresa durante el discurso inaugural del maestro de ceremonias, Stephen Colbert, y burlándose de una de sus intervenciones más recordadas.

“Estos Emmys tendrán la mayor audiencia que se haya visto, punto. Tanto en persona como alrededor del mundo”, afirmó Sean Spicer desde un ficticio estrado presidencial, en clara referencia burlesca a sus afirmaciones del pasado mes de enero sobre las cifras de asistencia a la investidura de Donald Trump como presidente de EEUU.

Durante una visita a las instalaciones de la CIA en Langley (Virginia), Donald Trump acusó a los medios de mentir sobre las cifras de asistencia a su investidura presidencial y explicó que la multitud presente “parecía” englobar a entre un millón y millón y medio de personas.

