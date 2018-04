Peyton List: la niña de la serie Jessie es hoy una sexy mujer

Peyton List es recordada por participar en la serie infantil y juvenil “Jessie”, protagonizada por Debby Ryan. Ella interpretada a una joven superficial pero de buen corazón, en cada capítulo ganaba un aprendizaje.

Aquí hemos recopilado una serie de fotos que te harán entender que el tiempo no pasa en vano y menos para Peyton List. Hoy en día la actriz es una bella y sensual mujer.

Peyton List nació en Florida el 6 de abril de 1998, pero se mudó a Nueva York a la edad de cuatro años. Sus padres se llaman John y Suzanne List y tiene dos hermanos: Spencer List (su hermano mellizo) y Phoenix, ambos actores y modelos. Actualmente vive en Los Ángeles.

La guapa joven tiene hoy en día 19 años y ha modelado para la revista Justice. También apareció en la portada de la edición de American Girl Back to School 2009.

Junto a su hermano, ha aparecido en más de 400 anuncios publicitarios en varios formatos para diferentes empresas. Sin embargo, Peyton List sigue destacando en la actuación.

La hemos visto también junto a Robert Pattinson en la película Remember Me como una chica que intimida a la hermana pequeña del personaje de Pattinson. En 2010, List apareció en la película de Disney El aprendiz de brujo, y en Secrets in the Walls de Lifetime Movie Network, junto a Jeri Ryan y Kay Panabaker.