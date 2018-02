Penélope Cruz y su contundente mensaje sobre acoso sexual en Hollywood

Tras las diversas denuncias sobre acoso sexual en contra de los productores, directores y actores de Hollywood, la actriz Penélope Cruz mandó un contundente mensaje para todos los medios de comunicación pidiendo ser cuidadosos con cada uno de los casos a tratar.

“No por ello dejo de creer en que cada caso tiene que ser juzgado, porque cada caso es único… Y la prensa debe tener mucho cuidado con señalar a alguien. Cada caso merece su tiempo y su investigación. Si no, ¿para qué están las leyes?”, indicó Penélope Cruz para diario español El País.

Por otro lado, Penélope Cruz señaló que es parte de la campaña Time’s Up, la cual pretende erradicar el abuso sexual y busca la igualdad entre hombres y mujeres.

“Time’s Up es maravillosa. Yo he donado, porque creo que va a marcar la diferencia. Llevan 17 millones de dólares recaudados por todo el mundo, y es un apoyo no a la industria del cine, sino a cualquier industria, y a hombres y mujeres (me gusta recalcar esto) que hayan sufrido acosos sexuales o abusos de poder, y que necesitan defensa y protección. Para eso hemos creado este fondo”, comentó la actriz.

Penélope Cruz es una actriz y modelo española ganadora de un Óscar. Su filmografía incluye múltiples películas en lengua española y otros idiomas como inglés, italiano y francés. Varias de estas producciones han alcanzado gran éxito en Europa y América, y han proporcionado a la actriz otros premios de carácter nacional e internacional: un Premio Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el Premio David de Donatello.