Paul McCartney sorprende al anunciar un concierto gratuito en The Cavern

Paul McCartney sorprendió este jueves a sus fans al anunciar que ofrecería un concierto gratuito en ‘The Cavern’, el mítico club ubicado en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, donde se hicieron famosos ‘The Beatles’ hace más de 50 años.

El músico británico compartió un mensaje en Twitter en el que realizó el anuncio e indicó que las entradas para el show se podrían recoger de forma gratuita, pero por riguroso orden de llegada, en otro punto de la localidad.





Paul will play at @cavernliverpool today at 2pm. Space is EXTREMELY limited! Tickets will be made available for free from the @EchoArena Box Office from 10am this morning on a first come, first served basis. No under 16s allowed. Full details HERE: https://t.co/55TjxLtFbupic.twitter.com/kDMN6RQHCY