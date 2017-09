Patrick Smith: director de Daria resalta el trabajo de los animadores peruanos

Patrick Smith llegó a Perú por primera vez para conocer más de la animación en el Perú y ser parte del festival Imagina, en el Espacio Fundación Telefónica y el Auditorio Telefónica. Experiencia que para el artista de talla internacional ha sido una gran experiencia.

El animador y director de series animadas de televisión como Beavis and Butt-Head y Daria indicó que ha visto mucho potencial en nuestro país y que estar en Perú es una forma de difundir su trabajo y conocer el de los demás.

“Visitamos un estudio de animación peruano, su trabajo es maravilloso”, indicó Patrick Smith, quien tras haber trabajado por muchos años en MTV y Disney decidió posicionar más su trabajo siendo un animador independiente.

Patrick ve en los festivales como Imagina una forma de difundir sus animaciones a las personas que normalmente no lo verían, y conocer más de los animadores locales.

“Los festivales son muy importantes para los animadores independientes, es una buena manera de difundir las animación a personas que normalmente no las verían, además es una buena forma de lograr redes y conectarse con otros animadores”, detalló a Peru.com.

El inicio del animador fue bastante fortuito, hecho que aún sorprende a Patrick, quien nunca imaginó que mandar un correo con su logotipo a MTV, por consejo de un amigo, le daría resultado. “Yo era joven no sabía lo que estaba haciendo, no tenía idea alguna a lo que me iba a llevar (este correo), sin querer yo fui el creador de una nueva manera de presentarle tu trabajo a un estudio, fue una manera muy osada y no sé si ahora funcione”, recordó Smith con una gran sonrisa.

Mientras habla de su trayectoria, Patrick no puede evitar mencionar a Daria, una serie animada de MTV que fue emitida en más de veinte países, entre 1997 y 2001, con eventuales retransmisiones.

“Daria fue hace mucho tiempo, tuvo su lugar en un periodo donde la televisión recién experimentaba con traer la animación al publico mayor, hoy en día se ha vuelto más para niños creo. Me parece que le dio hasta una exposición cultural, en particular en los adolescentes, es algo que me gustaría ver hoy en día”, concluyó.