Patricia Manterola enamora a sus fans con estas imponentes y sexys fotos

Patricia Manterola enamora siempre con su belleza. A sus 45 años y con tres hijos ha dejado en claro que no tiene nada que envidiar a nadie. Es por ello que no duda en mostrarse ante sus fans en diminutas prendas, luciendo su bien formada figura.

Sin embargo, lo que más enorgullece a Patricia Manterola son sus largas y sensuales piernas, las cuales son bastante halagadas por sus miles de fans. Especialmente cuando usa sus ya conocidas ropas de baño.

Patricia Manterola es una cantante y actriz mexicana. Formó parte del grupo Garibaldi, y desde aquel momento no ha parado en su carrera artística. Sin embargo, su rol familiar no lo ha dejado de lado nunca, pues no duda en mostrar a sus fans los gratos momento sque pasa a lado de sus hijos y su pareja.

Patricia Manterola está casada con Forrest Kolb, frutos de su amor nacieron tres varoncitos. La pareja se casó el 12 del 2010, en medio de una romántica ceremonia en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, situada en la Riviera Maya, de Quintana Roo.