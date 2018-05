Lucho Cáceres defiende a Paolo Guerrero y arremete contra Magaly Medina

Tras conocerse que el TAS falló en contra de Paolo Guerrero y amplió a 14 meses la sanción, son muchos los personajes de la televisión que se han referido al tema. Así lo hizo Magaly Medina en su programa “La Purita Verdad”.

Magaly Medina tras anunciar la noticia sobre Paolo Guerrero, se comparó con el deportista y manifestó que, en algún momento de su vida, ella ha sentido qué es que no crean en tu verdad.

Sin embargo, el actor Lucho Cáceres utilizó su cuenta oficial de Facebook para decirle a Magaly Medina que no tiene ningún derecho a compararse con el delantero de la Selección Peruana porque hay mucha diferencias entre ambos.

“A ver, a ver, a ver, vamos por partes y sin faltarle a la verdad, que es tu costumbre. No tienes ningún derecho de compararte diciendo “ahora sabes lo que es que no te crean cuando dices la verdad”. Antes de ser condenada a prisión efectiva por difamación, ya tenías dos condenas previas por el mismo delito, Gisella Valcárcel por un lado y Monica Adaro y Yesabella por otro ya habían sido víctimas te tú desaforada y calumniosa invasión a la privacidad, así que repito, no te compares”, se lee en el post que compartió el jurado de “El Artista del Año” en su cuenta de Facebook.

“Y gracias a la valentía de Guerrero y a un juez que no le tembló la mano terminaron tus fechorías televisivas y por eso ahora te dedicas en las mañanas a comentar las bondades de las alcachofas y precios de vegetales y tubérculos”, agregó.

Asimismo, resaltó que los logros de Paolo Guerrero han dado alegría a todo país.

“No te compares nunca, que tu nefasta existencia jamás brindó, ni alegrías ni triunfos al país sino por el contrario simbolizas una de las épocas más oscuras de los medios de comunicación y del país. Nunca te compare”, sostuvo el actor.