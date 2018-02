Pamela Anderson habla de cómo vive la etapa de la menopausia

A sus 50 años, Pamela Anderson sigue dando de qué hablar, pero esta vez no fue precisamente porque apareció luciendo poca ropa, sino porque habló sin tapujos sobre la menopausia, una etapa que vive hoy en día.

Anderson en una entrevista con Daily Mail se refirió al proceso que está atravesando y la falta de compresión que sintió en su entorno.

“Preparaba la cena y no venía nadie. Me sentía sola, pensé que mi vida se había acabado. Mis hijos Brandon y Dylan se estaban independizando y yo tenía también el síndrome del nido vacío. Hormonas, calenturas, cambios de humor… Me pasaba de todo”, manifestó la reconocida actriz a dicho medio.

Pamela reveló que pasó por los síntomas más temidos de esta etapa; calores, sudores nocturnos, problemas para dormir, entre otros.

“Sabía que algo estaba cambiando. He notado un cambio, sin duda. Creo que yo estoy en la fase de la peri–menopausia, o como sea que se llame. Tengo las emociones a flor de piel; me siento muy poética, y al mismo tiempo más oscura y soñadora. Estaba y me sentía sola, y creía que todo se había acabado ya. Tenía el síndrome del nido vacío; de hecho, tenía todos los síndromes imaginables. ¡Y cambios hormonales! Y sofocos, y cambios de humor… me sucedía todo a la vez”, explica Pamela.

Pamela Anderson también contó que su pareja Adil Rami, 18 años menor que la actriz, la ayudado mucho en este proceso.

“No esperaba enamorarme, y supongo que es entonces cuando te sucede, ¿verdad? (…) Él comenta en broma que soy una especie de alien, siempre me dice que no es posible, que debo tener 30 años en vez de 50, y me pide que le enseñe mi permiso de conducir. Me dice: ‘¡Es imposible! ¡Imposible! Hay muchas chicas más jóvenes que tú, ¿cómo lo haces?’”, contó la actriz.