Pamela Anderson explota contra Estados Unidos, Ecuador y Reino Unido por detención de Julian Assange

La actriz y modelo Pamela Anderson se sorprendió este jueves al ver las imágenes del arresto de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en la embajada de Ecuador ubicada en Londres, por lo cual escribió mensajes en Twitter para desfogar su indignación.

“Estoy en shock. No pude escuchar claramente qué dijo, se ve muy mal”, inició señalando Pamela Anderson, para luego arremeter contra Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos.

“¿Cómo pudiste, Ecuador? (Porque te expuso). ¿Cómo pudiste, Reino Unido? Por supuesto, eres la perra de Estados Unidos y necesitas una distracción de la idiota mierda del Brexit”, expresó en Twitter Pamela Anderson.

