Pablo Milanés: “No podría vivir sin cantar”

Procedente de Montevideo y ansioso por reencontrarse con el público peruano, Pablo Milanés arribará la próxima semana a Lima. Este 9 de abril, a las 8 p.m., el destacado cantautor cubano presentará su recital “Esencia”, en el Polideportivo de la Universidad Católica del Perú.

“El público en el Perú es exigente y respetuoso. Eso es lo que más le gusta a un cantor”, afirma el músico a pocos días de su visita.

“Esencia recoge temas fundamentales y clásicos de mi obra, aquellos que siempre me piden, pero también doy oportunidad a canciones muy especiales para mí, pero que no han sido tan conocidas”, anuncia Milanés, tras acotar que este será un concierto íntimo y conmovedor.

“Voy con un formato que en su composición retorna a la agrupación que tenía en los años 80s: teclados – Miguel Núñez (batería), Osmani Sánchez y Sergio Raveiro ‘El Indio’ en el bajo”, indicó.

“Cantar y poder ofrecer mis composiciones me mantiene vital. No podría estar sin cantar, sin estar en contacto con el público. Sobre todo, quiero seguir haciendo conciertos en vivo”, sostiene el cubano, quien nos volverá a presentar inmortales temas como “Para vivir”, “Ya ves”, “Yolanda” y “El breve espacio en el que no estás” y más.

Milanés, para quien su esencia e inspiración están en la cotidianeidad de la vida misma, agradece la posibilidad de mantenerse vigente después de más de cinco décadas de exitosa carrera musical. Entre sus próximos proyectos, afirma que hará un disco de salsa con su repertorio; y, que está por concluir un disco cantado en inglés, en el que regresa al jazz americano con el que se inició en los 60s.

Declarado admirador de la obra de Chabuca Granda, Milanés revela que ha grabado la canción “La torre de marfil” de la autoría de la peruana, tema que será incluido en “A Chabuca 2”, galardonado CD de homenaje a la insigne compositora nacional.

“Acabo de hacer una colaboración en un disco que le dedican ahí, en el Perú, a Chabuca Granda. Es una canción preciosa que he grabado con el productor argentino Lito Vitale. Ya verán, la interpretación ha quedado muy bonita”, adelanta.

Mientras en La Habana, Cuba, acaban de emitir un documental sobre distintos momentos de su vida, desde sus inicios en la música hasta su reclutamiento forzado en las tristemente célebres Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP), el maestro Pablo Milanés confirma que su hijo Fabien Pisani trabaja en la preproducción de un documental de corte biográfico, en el que se narrará toda su historia.